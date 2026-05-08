Riña entre hermanos deja menor herido en Santa Ana

Una riña entre hermanos registrada en el barrio de Santa Ana dejó como saldo a un menor lesionado luego de que fuera atacado con un cuchillo, causando movilización de cuerpos de emergencia.

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Los hechos ocurrieron en la privada Coahuila entre la calle Coahuila, en el citado barrio, donde presuntamente una discusión entre ambos hermanos se salió de control, momento en que uno de ellos tomó un arma blanca y lesionó al otro en distintas partes del cuerpo.

Vecinos, al escuchar los gritos, dieron aviso al número de emergencias, arribando paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes brindaron atención prehospitalaria al herido y posteriormente lo trasladaron para su valoración médica.