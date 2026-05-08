Mercado de Nunkiní inaugurado permanece cerrado con candados

Completamente cerrado con candados se encuentra el mercado municipal que fue inaugurado por la gobernadora del Estado, situación por la cual hasta el momento las autoridades locales no han informado si la obra fue concluida o si existe algún defecto que impida su funcionamiento.

Hasta ahora, ni autoridades municipales ni estatales han emitido información clara sobre las razones por las que el centro de abasto no ha iniciado operaciones, pese a que ya fue presentado oficialmente para su uso. El inmueble permanece cerrado en todos sus accesos, lo que ha generado inconformidad entre la población, ya que se esperaba que, tras su inauguración, comenzara a operar de inmediato.

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El docente Elías Baldomero Suárez expresó que existe preocupación ciudadana, debido a que el edificio continúa sin actividad y sin acceso para los comerciantes, quienes esperaban trasladarse a este nuevo espacio para mejorar sus condiciones de trabajo, atención al público y ventas.

Por su parte, el abastecedor Elías Chi, dedicado a la venta de carne, señaló que “Los locatarios no hemos recibido ningún comunicado oficial que explique el retraso en la apertura del mercado municipal”.

Añadió que esta situación mantiene en la incertidumbre a quienes dependen del centro de abasto para realizar sus actividades comerciales diarias, por lo que consideró necesario que el presidente Rafael Naal convoque a los locatarios para informar sobre la situación que guarda el nuevo espacio público.

Los ciudadanos coincidieron en que esperaban que, tras la inauguración realizada por las autoridades estatales, el inmueble iniciara operaciones inmediatas; sin embargo, el edificio continúa cerrado, lo que ha generado diversas versiones sobre posibles detalles pendientes o fallas en la obra, por lo que consideran indispensable que la autoridad local brinde información oficial y clara.