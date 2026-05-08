"Nadie quiere": Calor reduce ventas de pan en Sabancuy hasta 50%

La temporada de calor ha provocado que las ventas de pan bajen hasta un 50 por ciento, aunque los panaderos locales esperan la temporada de lluvias para lograr un repunte. Esmeralda Escamilla, responsable de una panadería, dijo que las ventas bajaron hasta 50 por ciento en esta temporada de calor, por lo que esperan que pronto caigan las lluvias, pues así venden más producto.

Señaló que cada año, cuando termina el frío, la venta de pan baja, ya que los pobladores consumen más pan con clima frío o lluvioso que en temporada de calor. Comentó que desde marzo hasta mayo las ventas bajan y el gremio enfrenta una situación difícil, sobre todo porque cada año los insumos son más caros.

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Aceptó que este año incrementaron en un peso el precio al público luego de varios años sin subirlo, aclarando que ya no pudieron esperar más tiempo con los mismos precios. Subrayó que la población se queja por el aumento, pero todo está cada vez más caro y tuvieron que subir lo mínimo para lograr ganancias, ya que la panadería es un trabajo pesado.

Agregó que hacen el pan de manera tradicional en horno de leña, lo que implica un trabajo artesanal muy laborioso y muchas horas para que los panes queden al gusto de los clientes. Destacó que desde temprano empiezan con la masa, forman las piezas y las meten al horno, para que cerca de las 17:00 horas estén listos los panes y salgan a venderlos.

Señaló que las lluvias empiezan a caer a finales de mayo o principios de junio, por lo que esperan que no se retrasen para tener mejores ventas en las próximas semanas.