Vecinos de Sabancuy exigen a CFE instalar más transformadores en la colonia Centro

El miércoles por la noche se dañó un transformador de energía eléctrica en la colonia Centro y dejó a cientos de pobladores sin el servicio por más de tres horas, motivo por el cual se alzaron voces para insistir en que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) coloque más equipos para terminar con los bajones de corriente y suspensiones repentinas.

El apagón se registró alrededor de las 21:00 horas, cuando falló el transformador ubicado en la calle Aldama, en la colonia Centro; luego se cayeron las cuchillas y toda la colonia Centro, además de Pénjamo y Banco de Piedra, se quedó a oscuras.

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En respuesta, personal de Obras Públicas de la Junta Municipal de Sabancuy apoyó para dar solución, ya que localmente no hay oficinas de la CFE ni cuadrillas de guardia. Diversos afectados demandaron la mejora del servicio, pues los apagones dañan los aparatos eléctricos y dificultan enfrentar las altas temperaturas al no funcionar aires acondicionados ni ventiladores.

El vecino Francisco García Correa, de la colonia Pénjamo, señaló que los apagones son cada vez más constantes y que la CFE solo hace remiendos, sin resolver la causa. Exigió un servicio estable para evitar la incertidumbre de perder sus aparatos eléctricos.

Agregó que la CFE debe cambiar con urgencia el tendido eléctrico e instalar más transformadores, ya que la población ha crecido y los cables y equipos se sobrecargan, provocando que se caigan las cuchillas y se queden sin energía eléctrica durante varias horas.