Municipios de Campeche incumplen con propuestas

Los municipios de Campeche, Candelaria, Escárcega, Hecelchakán, Champotón, Palizada y Seybaplaya entregaron al Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) las propuestas para realizar este año la consulta de presupuesto participativo sobre las obras que ejecutarán en 2027.

Faltaron Carmen, Calkiní, Hopelchén, Tenabo, Calakmul y Dzitbalché. En el caso de Dzitbalché, declinó antes de someter a votación el acuerdo de obras que serían puestas a consulta. En la cuarta sesión extraordinaria del IEEC, se especificó que la consulta de presupuesto participativo será el domingo 5 de julio.

Con base en los siete ayuntamientos que presentaron propuestas, el 17 de mayo el organismo emitirá la Convocatoria a la Jornada Consultiva. Por mayoría se aprobó el Acuerdo CG/A012/2026 para establecer un Consejo Consultivo Estatal integrado por cinco personas, con sede en la capital. El consejo se encargará del desarrollo, vigilancia y preparación de la consulta.

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En contra votó la consejera Nadine Abigail Moguel Ceballos, quien argumentó que se debían constituir los 13 comités municipales y no uno estatal, lo que centraliza la toma de decisiones. En respuesta, la presidenta Clara Castro Gómez explicó que la decisión fue por un tema administrativo, ya que de 33 millones de pesos solicitados solo les aprobaron tres millones, por lo que se estableció instalar un consejo estatal y no los 13 municipales.

Por unanimidad se aprobó el Procedimiento de Selección y Designación de la Presidencia y Consejerías Consultivas que integrarán dicho consejo. Las etapas del proceso son: inscripción (8 al 12 de mayo); revisión de expedientes (13 al 15 de mayo); entrevistas y valoración curricular (19 al 21 de mayo); e integración y aprobación de propuestas.

Para definir las divisiones geográficas de cada municipio se conformarán Unidades Territoriales, en las cuales se instalarán las Mesas Receptoras de Voto en la Consulta de Presupuesto Participativo. En la sesión virtual solo participaron los integrantes del Consejo General del IEEC, sin la presencia de representantes de partidos políticos.