Campeche rezagado en venta de vivienda nueva frente al sureste

Por cada siete viviendas usadas que se venden en Campeche, apenas una nueva logra ser adquirida por quienes buscan tener un hogar, lo que refleja complicaciones en el sistema de acceso a la vivienda y una presión al alza en los costos inmobiliarios.

De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), durante 2026 se han vendido apenas 229 viviendas nuevas, cifra que contrasta con las 1,794 operaciones de vivienda usada, lo que evidencia una marcada preferencia del mercado por inmuebles habitados. Nelson Gallardo Ordóñez, agente inmobiliario y miembro del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que el panorama al primer trimestre de 2026 es complicado, pues los constructores han optado por no invertir en vivienda social al considerar que no les genera suficiente rentabilidad.

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El especialista destacó que el costo de la vivienda se ha elevado considerablemente: una casa de interés social de dos recámaras en zonas como Kala o Colonial cuesta en promedio 800 mil pesos, mientras que una de tres recámaras supera fácilmente el millón 700 mil pesos.

En el municipio capitalino, uno de los principales factores que afecta el desarrollo inmobiliario es la limitada capacidad de servicios públicos, particularmente el acceso al agua potable, debido a la falta de planeación y mantenimiento de la red de más de 40 años.

El panorama en el sureste muestra que Campeche es el estado con menor colocación de viviendas nuevas y usadas: en Quintana Roo se vendieron 15,032 nuevas y 5,677 usadas; en Yucatán, 7,921 nuevas y 3,297 usadas; y en Tabasco, 1,452 nuevas y 3,250 usadas, cifras que superan ampliamente las de Campeche.