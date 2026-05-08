Camiones del programa “Amor por Carmen” de Pablo Lazarus operan fuera de la ley: asegura Artec

Los camiones del programa “Amor por Carmen” impuesto por Pablo Gutiérrez Lazarus operan en la ilegalidad desde hace aproximadamente dos años ya que no cuentan con concesiones formales, afirmó la Agencia Reguladora del Transporte en Campeche (ARTEC).

De acuerdo con el director general del organismo, Eduardo Zubieta Marco, aún no hay fecha definida para que la dependencia emita la concesión correspondiente, por lo que, hasta ese momento, será cuando el Ayuntamiento estaría facultado para prestar el servicio de transporte urbano.

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Paralelamente, afirmó que las rutas aún serán revisadas y en su caso ajustadas por la ARTEC, ya que hay cooperativas que cuentan con mayor antigüedad y quienes por derecho tienen prioridad para brindar el servicio, por lo que, las unidades municipales no deberán invadir otros trayectos. El proyecto de transporte “Amor por Carmen” inició operaciones durante el primer trimestre de 2024 y desde entonces su funcionamiento ha generado inconformidad en concesionarios.

En mayor medida, los reclamos de concesionarios establecidos, protestas del sector transportista e incluso bloqueos en distintos puntos de la ciudad, al señalar presuntas irregularidades y competencia desleal por parte del servicio municipal. El funcionario agregó que, tras diversos análisis técnicos y de movilidad realizados por la dependencia, se determinó que existe una demanda real de transporte en varios sectores de Ciudad del Carmen.

No obstante, subrayó que cualquier operación deberá realizarse bajo un esquema regulado, con supervisión permanente y reglas claras establecidas por la autoridad competente. Asimismo, dejó en claro que las unidades del programa no podrán circular libremente ni modificar rutas sin autorización, ya que esto podría generar desorden en el sistema de transporte urbano y afectar la operación de concesionarios vigentes.

Dijo que “La intención es evitar conflictos entre los prestadores de servicio y garantizar las condiciones equitativas dentro del marco legal. El director de la ARTEC reiteró que el proyecto “Amor por Carmen” continúa en etapa de trámite y análisis administrativo e indicó que la dependencia busca concluir el proceso en las próximas semanas, aunque sin dar una fecha aproximada para su legalización.