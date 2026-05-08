Gobierno de Biby Rabelo abandona hasta los cementerios de Campeche previo al Día de las Madres

Mientras la alegría comienza a apoderarse de los campechanos que cuentan las horas para festejar a mamá, en los cementerios de la ciudad la nostalgia invade a quienes acuden a limpiar, adornar y dar mantenimiento a los espacios donde descansan quienes alguna vez fueron las reinas del hogar.

Noticia Destacada Camiones del programa “Amor por Carmen” de Pablo Lazarus operan fuera de la ley: asegura Artec

La falta de mantenimiento en el cementerio de Santa Lucía, el creciente basurero en el panteón municipal “Siglo XXI” y el abandono del cementerio de San Román —que aún resguarda los restos de un arco colapsado en agosto de 2025— son algunas de las principales problemáticas que se observan en estos lugares. Desde el “Cementerio de Santa Lucía”, la señora Lilia Novelo destacó que la nostalgia se apoderó de sus sentimientos al acudir a limpiar el espacio donde descansan su hijo y su madre.

En San Román, la ciudadana Natalia López señaló que el espacio se encuentra muy abandonado, por lo que recriminó la falta de atención del Ayuntamiento para mantener en óptimas condiciones estos sitios.

El panteón “Siglo XXI” se convierte en basurero municipal / Alex Pech

A casi nueve meses del colapso de un arco en el “Cementerio de San Román”, los restos del accidente continúan en el piso, afectando el paso de visitantes. En el área permanece un ataúd entre los escombros, lo que ha generado inconformidad entre visitantes, al considerar que afecta la imagen del “Cementerio General de Campeche”, inaugurado el 19 de marzo de 1821, según el INAH. En Santa Lucía, los conocidos “limpia tumbas” Óscar y Rubén esperan clientes durante estos días, con ingresos de hasta 500 pesos diarios.

Una vendedora de flores señaló que los arreglos básicos se mantienen en 100 pesos, mientras que las veladoras con cerillos se venden en 40 pesos. En la zona alejada del centro se encuentra el “Cementerio Municipal” o “Siglo XXI”, ubicado en la avenida López Portillo con dirección a la avenida Héroe de Nacozari. El espacio destaca por la presencia de camiones tipo volteo que incrementan el volumen de basura, convertido en un punto de depósito de desechos.