Ataque armado deja dos muertos y un herido en Escárcega

Los cuerpos de dos hombres fueron encontrados sin vida y un herido por arma de fuego, en el interior de un vehículo rojo, en una carretera en la madrugada en la comunidad Juan de la Cabada, perteneciente al municipio de Escárcega.

Al parecer fue un intento de robo. El lesionado fue trasladado al hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar para su valoración médica, mientras elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) se dirigieron al lugar de los hechos y acordonaron el área. Al sitio llegó personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) que levantó evidencias y los cuerpos de los occisos, trasladados al anfiteatro de la dependencia judicial.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron en la madrugada del viernes, cuando circulaba sobre una carretera de la comunidad Juan de la Cabada un vehículo rojo con tres hombres. De entre la maleza salieron personas desconocidas con armas de fuego, al parecer escopetas, e intentaron interceptarlos. Al no detenerse el conductor, los delincuentes abrieron fuego contra la unidad, hiriendo a los tres ocupantes: dos quedaron sin vida y uno herido.

Los asaltantes huyeron con rumbo desconocido. Más tarde, el vehículo fue encontrado por ejidatarios, quienes trasladaron al herido al hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar y dieron aviso a las autoridades locales.

La SPSC acordonó el área y notificó a la Vicefiscalía Regional del Estado, que envió al SEMEFO para levantar evidencias y trasladar los cuerpos al anfiteatro judicial, iniciando una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.