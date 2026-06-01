Sedumop acusa a la Alcaldía de Campeche de reparar baches con materiales de ‘pésima calidad'

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop) arremetió contra la Alcaldía de Campeche, encabezada por la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre, al acusarla de realizar reparaciones con materiales de mala calidad en vialidades y obras que fueron ejecutadas y posteriormente entregadas por el Estado al Ayuntamiento, lo que ya está provocando daños estructurales y afectaciones a la movilidad de los ciudadanos.

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Como ejemplo, el titular de la Sedumop, Rehn Bernhard, señaló las obras de la avenida López Portillo, donde ya se presentan asentamientos en distintos puntos y filtraciones hacia el relleno de las zanjas intervenidas. Asentó que los trabajos de reparación efectuados por el municipio tras fugas de agua potable no cumplen con los estándares de calidad necesarios, lo que ha derivado en deterioros visibles en una de las principales arterias de la capital campechana.

El funcionario reconoció que, si bien es normal que después de la entrega de una obra puedan registrarse incidentes como rupturas en tomas domiciliarias o tuberías de agua potable que obliguen a abrir nuevamente el pavimento para efectuar reparaciones, "lo que está pasando es la calidad con la que lo reparan. Hay que decirlo como es, se trabaja con una pésima calidad", manifestó Bernhard.

Indicó que actualmente existen diversos puntos de la avenida López Portillo donde los trabajos realizados presentan irregularidades, entre ellos tramos ubicados a la altura de la planta de Pepsi y del Hospital General de Especialidades Dr. Javier Buenfil Osorio, donde los denominados "tapones" colocados después de las reparaciones sobresalen del nivel de la vialidad y generan molestias para los conductores.

Y advirtió que las filtraciones detectadas podrían seguir deteriorando el material de relleno colocado en las zanjas, lo que obligará a efectuar nuevas intervenciones y provocará afectaciones temporales al tránsito vehicular.

Ante esta situación, reveló que la dependencia ha enviado oficios al Ayuntamiento de Campeche para exhortarlo a mejorar la calidad de los trabajos de reparación y garantizar que las vialidades se mantengan en condiciones adecuadas para los usuarios.

No obstante, descartó emprender acciones legales por los daños, al aclarar que las avenidas, calles y demás obras ejecutadas por el Estado fueron entregadas formalmente mediante actas de entrega recepción y actualmente forman parte del patrimonio municipal, en el que recae la responsabilidad sobre su mantenimiento, conservación y reparación, ante cualquier deterioro que se presente.

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JGH