Retiran al “Escuadrón de la Muerte” de vivienda en colonia Centro en Escárcega

Un grupo de personas, entre estos una mujer, que se dedican a ingerir bebidas alcohólicas todos los días, mejor conocidos como el "Escuadrón de la Muerte", fueron retirados por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) del corredor de una vivienda ubicada sobre la avenida Justo Sierra Méndez por calle 25 de la colonia Centro, debido a que además de ingerir etílicos realizaron sus necesidades en el lugar.

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Según datos recabados, los propietarios de la vivienda ubicada en el Centro de la ciudad pidieron el apoyo de la SPSC, ya que en la entrada se encontraban estas personas conocidas como el "Escuadrón de la Muerte", quienes además de consumir alcohol habían dejado malos olores por sus necesidades fisiológicas.

En minutos, los elementos policiacos se presentaron y pidieron a los adoradores del Dios Baco que se retiraran del lugar, ante el señalamiento del dueño de la casa. Enseguida, las personas decidieron moverse a otra parte para continuar su diversión, evitando mayores afectaciones a los moradores del inmueble.