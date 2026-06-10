Camioneta impacta a camión Ko’ox en colonia Pablo García de la capital campechana

Daños materiales dejó un hecho de tránsito registrado en la colonia Pablo García, luego de que una camioneta terminara impactándose contra una unidad del transporte público.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 10 por 31, donde el conductor de la camioneta subía por un cerro y, al sentir que el motor perdía fuerza, aceleró la unidad, perdiendo el control y proyectándose contra el costado izquierdo del camión Ko’ox, marcado con el número económico 075.

Tras el percance, ambas partes permanecieron en el lugar para dialogar sobre los daños ocasionados. Al no reportarse personas lesionadas, prefirieron llegar a un acuerdo para la reparación de daños mediante una aseguradora, evitando mayores complicaciones.