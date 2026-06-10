Tras las rejas: Vinculan a proceso a sujeto por homicidio con arma blanca en Ciudad del Carmen

Yoan “N”, señalado como presunto responsable del homicidio de un hombre identificado con las iniciales L.A.C.C., fue vinculado a proceso por un Juez de Control, quien además le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras se desarrolla el proceso judicial.

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Las investigaciones señalan que el imputado habría agredido físicamente a la víctima durante la madrugada del 31 de mayo, causándole lesiones que posteriormente le provocaron la muerte. Presuntamente utilizó un arma blanca para cometer la agresión. Como parte de las indagatorias, las autoridades obtuvieron imágenes de cámaras de videovigilancia, las cuales fueron integradas a la carpeta de investigación.

Derivado de los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público, se obtuvo una orden de aprehensión que fue cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Al ser presentado ante el juez, fue vinculado a proceso y permanece recluido en el Centro de Reinserción Social de Ciudad del Carmen.

Asimismo, la autoridad judicial otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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JGH