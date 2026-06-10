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Campeche / Sucesos

Detienen a joven por presunta posesión de drogas en Champotón

Un joven de 19 años fue detenido en el malecón de Champotón por presunta posesión de sustancias ilegales; quedó a disposición de la Fiscalía en Champotón.

Joaquín Guevara

Por Joaquín Guevara

10 de jun de 2026

1 min

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Fiscalía abre investigación tras detención por narcomenudeo
Fiscalía abre investigación tras detención por narcomenudeo

Una persona del sexo masculino, identificada con los generales J.O.C.D. de aproximadamente 19 años, fue detenido por presunta posesión y distribución de sustancias ilegales.

De acuerdo con los datos recabados, su detención ocurrió sobre el malecón y avenida Revolución, a la altura de una terminal de autobuses.

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Al notar la presencia de los uniformados, esta persona intentó huir; sin embargo, fue alcanzado e interrogado, para luego proceder a una revisión de rutina.

Acto seguido, entre sus pertenencias encontraron sustancias ilegales en color blanco al interior de un envoltorio. Por ahora se desconoce la cantidad precisa, dado que no hay reportes oficiales.

El sujeto quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) con sede en Champotón, donde a través del Ministerio Público (MP) se abrirá una carpeta de investigación para definir su situación legal.

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