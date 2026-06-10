Concubinato igualitario sigue pendiente en Campeche; parejas LGBT+ aún recurren a amparos

Noticia Destacada Tras las rejas: Vinculan a proceso a sujeto por homicidio con arma blanca en Ciudad del Carmen

El derecho de las personas del mismo sexo a constituir un concubinato continúa siendo una "deuda histórica" en Campeche, ya que la legislación estatal únicamente reconoce el formato tradicional entre hombre y mujer, situación que, según activistas y organismos defensores de derechos humanos, refuerza estigmas y prácticas de discriminación.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), entre 2024 y 2026 ha atendido al menos cinco casos relacionados con la falta de reconocimiento del concubinato igualitario. En varios de ellos, las parejas tuvieron que recurrir al juicio de amparo para acceder a derechos como la seguridad social, la pensión alimenticia y otros beneficios legales.

Por ello, este miércoles la Codhecam, junto con colectivas de la comunidad LGBTTTIQ+ de los municipios de Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega y la región del Camino Real, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de Ley de Concubinato Igualitario, que busca reformar y armonizar el Código Civil local con tratados internacionales y criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La ombudsperson explicó que el Código Civil vigente mantiene una redacción que únicamente reconoce el concubinato heterosexual, lo que contradice resoluciones de la Corte que garantizan el derecho de todas las personas a formar una familia sin importar su orientación sexual.

Precisó que, aunque el matrimonio igualitario ya es una realidad en Campeche, el concubinato sigue excluyendo a las parejas del mismo sexo, obligándolas a promover recursos legales para obtener el reconocimiento formal de relaciones familiares que ya existen en la práctica.

Por su parte, la presidenta de la asociación Unidos por una Vida Digna A.C., Rocío Hernández Pérez, afirmó que miles de personas de la diversidad sexual viven en unión libre con sus parejas, pero carecen de una figura jurídica que proteja el patrimonio construido en común, así como derechos relacionados con la seguridad social, la vivienda y la protección familiar.

La activista expresó su confianza en que el Congreso del Estado apruebe la iniciativa, al considerar que representa un acto de justicia y reconocimiento para las familias diversas que durante años han permanecido en un vacío legal.

Respecto a la discriminación hacia personas de la diversidad sexual, informó que durante 2026 la Comisión ha recibido dos quejas formales, mientras que en 2025 atendió tres y una cifra similar durante 2024.

Finalmente, las organizaciones promoventes señalaron que la aprobación de esta reforma representaría un paso importante para garantizar la igualdad jurídica de todas las familias en Campeche y eliminar una de las últimas barreras legales que aún enfrentan las parejas del mismo sexo en la entidad.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH