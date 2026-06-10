Campeche, entre los cinco estados con la peor caída industrial de México

Con una caída de 7.6 por ciento durante el primer bimestre de 2026, Campeche se ubicó como la quinta entidad del país con el peor desempeño en el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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Ciudadanos como Luis, Manuel, Abelardo y José reconocieron que la situación es preocupante y señalaron que una de las principales demandas de la clase trabajadora es la llegada de un mayor número de empresas al estado para generar empleos.

Indicaron que la falta de oportunidades laborales ha provocado que algunas personas abandonen sus municipios en busca de mejores condiciones económicas, mientras que otras optan por incorporarse al sector informal, donde en ocasiones obtienen mayores ingresos que en empleos formales.

Los reportes del Inegi revelan que Campeche registró resultados negativos en tres de los sectores evaluados. La actividad industrial presentó una disminución de 7.4 por ciento, la minería cayó 5.2 por ciento y la construcción reportó el descenso más pronunciado, con 24.3 por ciento.

Las cifras reflejan los desafíos que enfrenta la economía estatal, particularmente en sectores considerados estratégicos para la generación de empleo y el crecimiento económico.

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JGH