Apagones castigan a familias y negocios en la colonia 20 de Noviembre de Campeche

La constante interrupción del suministro eléctrico mantiene inconformes a vecinos de la colonia 20 de Noviembre, en la capital del Estado, quienes denunciaron que los frecuentes bajones de voltaje y apagones afectan sus actividades diarias, provocan pérdidas económicas y deterioran su calidad de vida.

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Ante esta situación, exigieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atender y resolver el problema que, aseguran, se ha vuelto recurrente sin que hasta ahora exista una solución efectiva.

Habitantes de este sector señalaron que las fallas en el servicio se presentan principalmente durante las noches y en los días de mayor calor, cuando aumenta el consumo de energía eléctrica por el uso de aires acondicionados y ventiladores. No obstante, consideraron que esta situación no puede seguir justificándose por la alta demanda, pues los apagones ocurren desde hace varios años.

María Hernández lamentó que, pese a los constantes reportes, la CFE exige el pago puntual de los recibos y suspende el servicio a quienes tienen adeudos, mientras que los usuarios no reciben compensación por los días y horas que permanecen sin electricidad.

“Ellos están cómodos con su clima y con su luz, mientras nosotros sufrimos el calor y los mosquitos”, expresó al manifestar el malestar de numerosas familias que deben soportar largas horas sin energía eléctrica.

Comerciantes reportan pérdidas económicas por falta de refrigeración. / Alejandro Pech

Elmer Zacarías también denunció pérdidas económicas por las interrupciones del servicio.

Por su parte, Dulce Hernández explicó que se dedica a la venta de alimentos y que en varias ocasiones sus productos se han echado a perder debido a la falta de refrigeración durante los apagones.

“Todo se me echa a perder, ¿y quién me lo devuelve?”, cuestionó.

Los vecinos atribuyeron las fallas a transformadores insuficientes o a una infraestructura eléctrica obsoleta y señalaron que, si bien en años anteriores se atribuían a conexiones irregulares, actualmente el problema radica en la capacidad de la red de distribución.

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Mari Barrera comentó que en ocasiones los cortes pueden prolongarse durante varias horas e incluso casi todo un día, afectando tanto a familias como a pequeños comercios que dependen del suministro eléctrico para conservar mercancías y operar con normalidad.

Los habitantes también criticaron la atención brindada por la paraestatal, al acusar que los reportes telefónicos tardan en ser atendidos.

Finalmente, hicieron un llamado a la CFE para revisar las condiciones de la infraestructura eléctrica en la colonia 20 de Noviembre, instalar más transformadores si es necesario y garantizar un servicio estable que evite nuevas afectaciones a las familias campechanas.

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JGH