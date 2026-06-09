Presidenta de México pone en duda asistencia al Fan Fest del Zócalo por protestas de la CNTE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso en duda su asistencia al Fan Fest del Zócalo capitalino, organizado con motivo del Mundial 2026, debido a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros grupos que mantienen protestas en el centro de la Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que evaluará cómo se desarrollan las protestas antes de confirmar si acudirá al evento público para seguir el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Sheinbaum había adelantado que vería el encuentro desde la Plaza de la Constitución, luego de regalar su boleto para el Estadio Ciudad de México a una niña indígena.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre su asistencia al Fan Fest?

La presidenta explicó que debe mantenerse atenta a lo que ocurra con las movilizaciones de maestros y otros colectivos, por lo que su presencia en el Fan Fest dependerá del desarrollo de los acontecimientos.

El Gobierno de México tiene prevista la instalación de un espacio gratuito en el Zócalo para seguir los partidos del Mundial 2026. De acuerdo con información oficial, el Fan Fest podría recibir hasta 60 mil aficionados durante los días de actividad del torneo.

Noticia Destacada Megamanifestación en CDMX el 11 de junio: Marchas y cierres viales en la inauguración del Mundial 2026

Sheinbaum aseguró que ya existe una logística definida para el ingreso de turistas, visitantes y creadores de contenido que han preguntado en redes sociales sobre los accesos a la Plaza de la Constitución.

Protestas de la CNTE marcan arranque del Mundial 2026

Las declaraciones de la mandataria ocurren en medio de las protestas de la CNTE, que inició un paro nacional el pasado 1 de junio y ha realizado bloqueos y manifestaciones en distintos puntos de la capital.

Sheinbaum cuestionó las protestas que han derivado en confrontación y las calificó como una provocación.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein señaló que algunos sectores de la #CNTE buscan la confrontación, ya que el diálogo sigue abierto y se ha apoyado permanentemente al magisterio con aumentos salariales y beneficios laborales, así como atención a las demandas… pic.twitter.com/l0t3Hj0Cd2 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 9, 2026

También sostuvo que su gobierno ha mantenido mesas de diálogo con el magisterio y ha presentado propuestas sobre condiciones laborales y pensiones.

La presidenta afirmó que la derogación de la reforma del ISSSTE de 2007 implicaría un costo equivalente a 20 por ciento del PIB y que, además, el esquema actual ya opera mediante cuentas individualizadas.

El partido inaugural del Mundial 2026 se jugará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde México enfrentará a Sudáfrica.

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