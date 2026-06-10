Pareja de motociclistas resulta lesionada tras ser impactada por camioneta en el fraccionamiento San Manuel

Una pareja de jóvenes que se desplazaba a bordo de una motocicleta resultó lesionada luego de ser impactada por una camioneta cuando circulaba por calles del fraccionamiento San Manuel. El accidente se registró sobre la avenida Nardos por avenida Amado Nervo, frente a la cancha de fútbol conocida como “Nido Águila”.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los jóvenes viajaban en una motocicleta particular de la marca Vento, color negro con naranja y placas de circulación 68GUR4 del estado de Campeche. La unidad avanzaba sobre la avenida Nardos con dirección hacia la colonia San Nicolás cuando ocurrió el percance.

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Presuntamente, la conductora de una camioneta Dodge Journey color rojo, con placas de circulación YRR-683-B del estado de Veracruz, intentó realizar una vuelta en “U” sobre la misma vialidad. Sin embargo, al momento de efectuar la maniobra no se percató de la proximidad de la motocicleta y terminó invadiendo su trayectoria.

Según versiones obtenidas en el sitio, la visibilidad de la automovilista se vio afectada por la presencia de un camión de transporte público que se aproximaba, situación que le impidió observar oportunamente a los motociclistas. Como consecuencia, la camioneta impactó de frente a la unidad de dos ruedas, proyectando a sus ocupantes contra el pavimento.

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Tras la caída, ambos jóvenes sufrieron diversas escoriaciones y golpes sangrantes en brazos y piernas, por lo que testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y determinaron que, pese a las heridas sufridas, ninguno requería traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades. Después de dialogar con los involucrados y con la intervención de las aseguradoras, ambas partes acordaron resolver el incidente mediante el pago de daños y lesiones a través de los seguros correspondientes.

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Finalmente, los conductores firmaron el desistimiento respectivo y, una vez concluidos los trámites, las unidades fueron retiradas de la vialidad, restableciéndose la circulación en la zona.

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