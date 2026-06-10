Adulto mayor fallece tras sufrir hemorragia interna en la colonia Francisco I. Madero

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades se registró la tarde de este día en la colonia Francisco I. Madero, luego de que vecinos reportaran la presencia de un hombre ensangrentado y en delicado estado de salud dentro de un domicilio.

Los hechos ocurrieron sobre la calle José María Morelos y Pavón, esquina con avenida Las Américas, donde familiares de un adulto mayor solicitaron de manera urgente el apoyo de una ambulancia al percatarse de que el hombre no dejaba de vomitar sangre y comenzaba a perder el conocimiento.

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De acuerdo con los primeros reportes, el masculino, de avanzada edad, sufrió una severa hemorragia que provocó que se desvaneciera frente a sus familiares, quienes de inmediato dieron aviso a los números de emergencia. Elementos de Protección Civil arribaron al sitio y brindaron los primeros auxilios al paciente.

Tras estabilizarlo de manera preliminar, procedieron a trasladarlo de urgencia al Hospital Bienestar, ubicado en la colonia Petrolera, debido a la gravedad de su condición.

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Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los paramédicos durante el traslado y la atención médica que recibiría en el nosocomio, el hombre perdió la vida poco después de su llegada al área de urgencias.

Información obtenida en el lugar señala que el fallecido padecía cirrosis hepática, enfermedad que puede generar complicaciones severas, entre ellas hemorragias digestivas masivas que ponen en riesgo la vida de los pacientes.

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Tras confirmarse el deceso, personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense acudió para llevar a cabo las diligencias correspondientes y descartar cualquier situación relacionada con hechos violentos.

Finalmente, una funeraria local se hizo cargo del levantamiento del cuerpo y de los trámites legales necesarios para su entrega a los familiares, quienes enfrentan ahora la pérdida de su ser querido.

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