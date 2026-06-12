¿A qué hora cantará Sheyla en el Pride Campeche?

La cantante y comediante Sheyla será la artista estelar del cierre de las Jornadas Interinstitucionales del Orgullo LGBTTTIQ+ 2026 en Campeche, evento que se llevará a cabo este sábado 13 de junio.

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, las actividades concluirán en el Domo del Jaguar, donde se desarrollará un espectáculo artístico de 18:00 a 21:30 horas, por lo que la presentación de la intérprete se realizará durante ese horario como parte de la fiesta del Pride Campeche.

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Previamente se efectuará la tradicional Marcha del Orgullo, que recorrerá diversas calles de la capital campechana con la participación de integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, colectivos y ciudadanos que se suman a la celebración de la diversidad y la inclusión.

Sheyla, reconocida por su trayectoria de más de tres décadas en la música y la televisión, encabezará una noche en la que también habrá espectáculos drag, pasarelas y diversas expresiones artísticas.

Las autoridades estatales señalaron que estas actividades buscan fortalecer el respeto, la igualdad y la visibilidad de la diversidad sexual en Campeche.