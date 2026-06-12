Docentes campechanos denuncian por irregularidades en cambios de adscripción

Docentes y Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAES) protestaron en la Secretaría de Educación (Seduc) del Estado ante —denunciaron— inconsistencias en el proceso de cambios de centros de trabajo, a raíz de la convocatoria emitida por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

La manifestación, que inició en el Centro de Evaluación, se trasladó a la sede de la Seduc, tras enterarse de las irregularidades, donde les fue cerrada la puerta por parte de personal de seguridad, a pesar de identificarse como personal educativo y pedir dialogar con el secretario de Educación, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado.

Entre los inconformes se encontraban docentes de educación preescolar, secundaria y personal administrativo, quienes acusaron falta de transparencia en la asignación de cambios de adscripción.

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La Supervisora de Preescolar, Iris Paola Briceño Fernández, explicó que no se respetó el Decreto Presidencial que establece la antigüedad en el servicio como único criterio para estos movimientos, a pesar de que los trabajadores cumplieron con todos los requisitos. Por ello, los inconformes presentaron solicitudes de aclaración y recursos de reconsideración. No obstante, las autoridades no han dado respuestas y publicaron listados considerados definitivos.

“Todos somos docentes, todos tenemos derechos y una antigüedad que nos respalda. El decreto presidencial marca que el único factor a tomar en cuenta para los cambios es la antigüedad en el servicio y no lo están respetando”, sostuvo.

Ante esta situación, los trabajadores analizan promover un juicio de amparo para suspender el procedimiento hasta que se resuelvan las inconformidades y se garantice el cumplimiento de la normatividad vigente.

Por su parte, la subdirectora de Educación Secundaria, Ana Regina Tzec Medina, aseguró que existe disposición para atender a los trabajadores y escuchar sus planteamientos. Indicó que las autoridades revisarían sus demandas.

Al ser cuestionada sobre el número de plazas disponibles dentro del proceso de cambios, la funcionaria admitió que son limitadas, pero que los aspirantes ya lo sabían. La funcionaria se resguardó al interior de la secretaría.

La movilización concluyó luego de que los inconformes fueron recibidos por autoridades de la Seduc. Al salir del inmueble, los docentes y PAAES comentaron que el proceso “se reprogramó”.