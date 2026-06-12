Campeche: Chocan y se echan la culpa entre sí

Un bloqueo parcial en el paso vehicular en las calles de la zona Centro fue el saldo de un choque entre dos autos, donde uno de los involucrados, al no hacer su alto marcado en disco, generó el corte de circulación de otra unidad que iba en preferencia.

El hecho ocurrió cuando el guiador de un auto compacto Chevrolet Beat, que transitaba a exceso de velocidad sobre la calle 57 con dirección al parque principal, al llegar al cruce de la calle 16 no respetó su alto marcado en disco, causando el choque contra un Nissan Sentra, el cual iba en preferencia y cuyo chofer no pudo frenar a tiempo.

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A pesar de que los daños fueron leves, ninguno de los conductores quiso moverse, generando el bloqueo parcial del cruce de las calles. Algunos ciudadanos afectados dieron parte al número de emergencias, llegando elementos turísticos.

Los uniformados tuvieron que abanderar el paso de autos por vías alternas para evitar un bloqueo mayor u otro accidente. Al entrevistarse con los involucrados, ninguno quiso apoyo médico, ya que resultaron ilesos, pero ambos se acusaban mutuamente y no aceptaban su responsabilidad.