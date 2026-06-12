Primer accidente del año en instalaciones de Pemex Carmen

Un trabajador de Petróleos Mexicanos (PEMEX) se encuentra en el área de cuidados intensivos del Hospital General en Ciudad del Carmen, luego de que cayera de una altura de cinco metros mientras desempeñaba sus labores al interior del Centro de Proceso y Transporte de Gas Atasta (CPTGA).

De manera extraoficial se conoce que los hechos se registraron durante las primeras horas de la jornada de este viernes, sin que exista un informe oficial de PEMEX sobre las causas del accidente.

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De acuerdo con compañeros del trabajador, los hechos ocurrieron alrededor de las ocho de la mañana, cuando un colaborador identificado como Abel Ramos Alejandre, con categoría de operario de segunda, realizaba labores sobre la base de los motoventiladores de los enfriadores de aire en las instalaciones de la Península de Atasta.

Testigos afirman que aparentemente el arnés que portaba se abrió, lo que provocó que cayera de una escalera, resultando gravemente lesionado al estar en lo más alto de aproximadamente cinco metros.

El trabajador, de 55 años de edad, fue trasladado al Hospital de PEMEX en Ciudad del Carmen, donde su estado de salud es reportado como delicado; debido a los golpes recibidos, fue ingresado al área de cuidados intensivos y intubado.

Hasta el momento, no existe una versión oficial sobre lo ocurrido. Se espera que en las próximas horas PEMEX emita un informe sobre las condiciones de salud del trabajador y las líneas de investigación del accidente laboral.

Cabe señalar que este es el primer accidente del año en esas instalaciones de PEMEX en el municipio con lesionados, pues el anterior suceso fue en noviembre de 2025, cuando se reportó una explosión en un ducto de 36 pulgadas en el área de arribo de plataformas en la zona de playa, lo que obligó a la evacuación de decenas de trabajadores por la fuga de gas y el temor de que se tratara de gas sulfhídrico, altamente contaminante y mortal.