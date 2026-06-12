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Tres meses de apagones desesperan a vecinos de la Ricardo Flores Magón en Escárcega

Habitantes de la colonia Ricardo Flores Magón denuncian apagones constantes desde hace tres meses y exigen a la CFE reemplazar un transformador antiguo.

Joaquín Guevara

Por Joaquín Guevara

12 de jun de 2026

1 min

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Vecinos de la colonia Ricardo Flores Magón denuncian constantes apagones.
Vecinos de la colonia Ricardo Flores Magón denuncian constantes apagones. / Joaquín Guevara

Habitantes de un sector de la colonia Ricardo Flores Magón denunciaron que desde hace aproximadamente tres meses padecen constantes fallas en el suministro de energía eléctrica, situación que les genera afectaciones económicas y pone en riesgo a familias con niños y personas enfermas.

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José Hernández Reyes, considerado líder vecinal de la zona, explicó que los apagones se presentan de manera recurrente, incluso cada cuatro días, lo que ha provocado preocupación entre los habitantes debido al riesgo de daños en electrodomésticos y la pérdida de alimentos almacenados.

Los vecinos señalaron que han realizado diversos reportes ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, aseguran que el personal únicamente efectúa reparaciones temporales y, pocos días después, las fallas vuelven a presentarse.

De acuerdo con Hernández Reyes, una de las posibles causas del problema sería la antigüedad del transformador ubicado en la calle 36 de la colonia, el cual tendría alrededor de 27 años de funcionamiento.

Indicó que es necesario que la CFE sustituya dicho equipo para solucionar de manera definitiva las interrupciones en el servicio eléctrico que afectan a decenas de familias.

Los habitantes advirtieron que, de no recibir una respuesta favorable, podrían acudir a las oficinas de la paraestatal para exigir una solución inmediata al problema que enfrentan desde hace varios meses.

Asimismo, esperan que las autoridades correspondientes atiendan su petición antes de que se registren nuevas afectaciones o daños mayores en los hogares de la colonia.

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JGH

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