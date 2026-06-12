Persisten alertas por lluvias en Campeche

En el Estado persistirán los alertamientos por lluvias que podrían ser muy fuertes, lo anterior como parte de los efectos de la onda tropical número 6 y 7, que mantienen desplazamiento en el sureste mexicano y la Península de Yucatán.

Los alertamientos por peligro alto de lluvias también continúan en 7 de los 13 municipios del Estado, de acuerdo con la Secretaría de Protección Civil Estatal. Se esperan lluvias de fuertes a intensas en Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Seybaplaya y Palizada.

Noticia Destacada Docentes campechanos denuncian por irregularidades en cambios de adscripción

Pronóstico SMN

En las siguientes 96 horas se esperan desde intervalos de chubascos hasta lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el Estado, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura e importantes rachas de viento, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En primer término, la onda tropical número 6 tendrá desplazamiento sobre el sureste mexicano, en interacción con una zona de baja presión con potencial ciclónico y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el suroeste del Golfo de México.

Además, se esperan los efectos de una nueva onda tropical número 7, que se aproximará e ingresará a la Península de Yucatán, incrementando la probabilidad de lluvias en dicha región.