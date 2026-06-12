Mercado local refleja contrastes en precios de básicos

Después de un mes de su último incremento, el precio de la papa volvió a subir en la ciudad y alcanzó los 48 pesos por kilogramo, cuatro pesos más que el día anterior y 16 pesos por encima de su costo registrado a inicios de mayo.

Comerciantes atribuyen el aumento a un posible desabasto en la central de abasto provocado por las bajas temperaturas en el centro del país, principal zona proveedora.

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Desde diciembre de 2025, la papa ha registrado incrementos constantes, al pasar de 22 a 30 pesos y posteriormente a 32 pesos por kilo al cierre del año.

En contraste, el tomate de la variedad “El Mexicano” continúa bajando y actualmente se vende en 38 pesos por kilogramo, luego de haber alcanzado hasta 60 en mayo.

Otro producto que registra una importante disminución es el limón persa, cuyo precio cayó a 13 pesos por kilogramo, muy por debajo de los 48 pesos que alcanzó entre abril y mayo.

La zanahoria, por su parte, permanece estable en 28 pesos por kilo desde hace dos meses.