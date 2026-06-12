Zapaterías en Campeche aumentan ventas por clausuras escolares

En algunas zapaterías de la ciudad se han incrementado las ventas en las últimas dos semanas hasta en un 50 por ciento, debido a que muchos padres de familia se están preparando para las clausuras del ciclo escolar 2025-2026.

Se espera que las ventas aumenten aún más en los próximos días conforme se acerquen las fechas de los eventos escolares, principalmente de educación básica.

Durante un recorrido por algunos negocios del ramo en la cabecera municipal, se pudo apreciar que estos establecimientos ya se encuentran bien surtidos ante la demanda de las familias que buscan adquirir zapatos para sus hijos que egresarán de preescolar, primaria o secundaria.

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En una zapatería ubicada a un costado del mercado municipal, en la colonia San Isidro, su propietaria, Mariela Ayil, señaló que la principal demanda corresponde al calzado escolar, para escoltas y también para caballeros del número 5 al 8, así como para damas del número 3 al 5.

Expresó que desde hace dos semanas —segunda quincena de mayo e inicio de junio— los padres de familia comenzaron a prepararse para la salida de sus hijos de las escuelas.

Indicó que sus ventas han mejorado gradualmente luego de que, tras la “Feria de la Miel y el Maíz 2026”, realizada en abril, registraron una caída de hasta el 70 por ciento en sus ventas durante el resto de ese mes y gran parte de mayo.

“Nuestras ventas obedecen más a zapatos para niños de kínder y primaria, y nos surtimos con tiempo, entre uno y dos meses antes. Posiblemente tengamos que abastecernos una vez más antes de que inicien las clausuras, porque la demanda así nos lo indica”, expresó.

Añadió que los precios de los zapatos para niños y niñas, así como para damas y caballeros, registraron incrementos de entre el 5 y el 10 por ciento en comparación con el año pasado.

La propietaria manifestó que hasta el momento las ventas son regulares y confía en que mejoren en los próximos días. Indicó que cuentan con promociones para paquetes de zapatos destinados a escoltas, aplicando descuentos debido a que se adquieren para grupos de seis o siete integrantes.

Agregó que también ofrecen zapatos de folclor para bailables escolares, por lo que cuentan con opciones para toda la familia.

“Es parte de nuestra buena racha previa a la finalización del ciclo escolar, y la demanda de nuestro producto está relacionada con las ceremonias de clausura de fin de cursos en las escuelas de educación básica”, concluyó.