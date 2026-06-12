Síguenos

Última hora

YUcatán

Literatura femenina yucateca encuentra espacio de diálogo en la Casa de la Cultura de Progreso

Campeche / Sucesos

Sujeto armado es detenido tras intentar agredir a una embarazada y a sus hijos en Villamadero

Policía Estatal detiene a un sujeto en Villamadero tras presunto intento de agresión con arma blanca a una mujer embarazada y a sus hijos menores.

Por Jorge May

12 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Villamadero, Seybaplaya.
Los hechos ocurrieron en la comunidad de Villamadero, Seybaplaya. / Foto Ilustrativa

Un hombre, cuyos generales no han sido revelados, fue detenido por su presunta participación en un intento de agresión con arma blanca contra una mujer embarazada y sus hijos en la comunidad de Villamadero, perteneciente al municipio de Seybaplaya.

Automovilista provoca choque al incorporarse sin respetar el alto.

Noticia Destacada

Automovilista invade carril al salir del Bazar Artesanal y provoca choque en el Malecón de Campeche

De acuerdo con los datos recabados, el hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes 12 de junio, sobre la calle 23 entre las calles 4 y 6 de dicha localidad.

Según los primeros reportes, el sujeto, presuntamente en estado de ebriedad, intentó atacar con un arma blanca a la mujer embarazada y a sus hijos, quienes al parecer son menores de edad.

Tras el reporte a los números de emergencia, al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal, destacamentados en la cabecera municipal de Seybaplaya.

Los agentes procedieron a la detención del presunto agresor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación legal.

Hasta el momento se desconoce si la afectada ya presentó una denuncia formal para la integración de una carpeta de investigación.

JGH

Te puede interesar