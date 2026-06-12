Sujeto armado es detenido tras intentar agredir a una embarazada y a sus hijos en Villamadero

Un hombre, cuyos generales no han sido revelados, fue detenido por su presunta participación en un intento de agresión con arma blanca contra una mujer embarazada y sus hijos en la comunidad de Villamadero, perteneciente al municipio de Seybaplaya.

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De acuerdo con los datos recabados, el hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes 12 de junio, sobre la calle 23 entre las calles 4 y 6 de dicha localidad.

Según los primeros reportes, el sujeto, presuntamente en estado de ebriedad, intentó atacar con un arma blanca a la mujer embarazada y a sus hijos, quienes al parecer son menores de edad.

Tras el reporte a los números de emergencia, al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal, destacamentados en la cabecera municipal de Seybaplaya.

Los agentes procedieron a la detención del presunto agresor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación legal.

Hasta el momento se desconoce si la afectada ya presentó una denuncia formal para la integración de una carpeta de investigación.

JGH