Rescatistas liberan gavilán atrapado en vivienda del Centro de Becal

Rescatistas voluntarios acudieron a un domicilio ubicado en la calle 32 entre 27 y 29 de la colonia Centro, luego de que un gavilán ingresara al interior de la vivienda y quedara atrapado sin poder salir.

El ave, presuntamente en persecución de una presa, se posó en un ventilador de techo y permaneció cerca de una hora dentro del inmueble, sin encontrar la salida.

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Los propietarios solicitaron apoyo de los voluntarios, quienes llegaron con equipo propio para capturarlo. El gavilán fue localizado detrás de unos bultos de cemento, donde pudo ser asegurado sin mayores complicaciones y colocado en una jaula para su traslado.

El ave fue llevado a un campo en el barrio Norte, donde fue liberado por los rescatistas Luis Emmanuel Rosado Chi y Ezequías Herrera, quienes verificaron que pudiera volar sin presentar lesiones.

De acuerdo con el reporte, el gavilán habría perdido la orientación tras ingresar al domicilio, por lo que quedó atrapado hasta su rescate y posterior liberación.