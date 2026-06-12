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Movimiento Ciudadano logra resolución favorable en el Tribunal Electoral de Campeche

El TEEC revocó el acuerdo JGE/A029/2026 del IEEC por falta de fundamentación y motivación, al considerar que vulneraba principios de certeza y legalidad.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

12 de jun de 2026

1 min

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Movimiento Ciudadano logra resolución favorable en el TEEC
Movimiento Ciudadano logra resolución favorable en el TEEC

El Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) revocó el acuerdo JGE/A029/2026 que emitió la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral (IEEC) al resolver el expediente TEEC/TEEC/JG/3/2026 presentado por el representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del IEEC.

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De acuerdo con la sentencia, se acreditó que el acuerdo controvertido careció de una debida fundamentación y motivación, al realizar la autoridad responsable prevenciones que no se encuentran previstas en el Reglamento de Quejas del IEEC.

Por lo que los magistrados aprobaron por unanimidad la resolución, ya que con base en el análisis realizado se determinó que se vulneran los principios de certeza y legalidad, lineamientos que buscan no afectar los derechos políticos-electorales de la ciudadanía.

Además, le dieron un plazo de tres días hábiles al IEEC para responder ante la resolución emitida; de lo contrario, quedará fundamentada la sentencia aprobada y se procederá al archivo del expediente.

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