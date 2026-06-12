Sigue sin resolverse conflicto entre Castores y sindicatos por empleo local en Carmen

La controversia por el presunto desplazamiento de mano de obra local en las operaciones de la empresa de paquetería Castores continúa sin resolverse. No obstante, sindicatos y autoridades municipales acordaron mantener el diálogo para buscar una solución que beneficie a los trabajadores carmelitas.

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Mientras avanzan las negociaciones, la empresa permite la participación laboral de integrantes del Sindicato de Transporte de Carga y Descarga "16 de Julio" y de la Sección 194 de Alijadores, aunque será hasta la próxima semana cuando se busque formalizar los acuerdos mediante una minuta de trabajo respaldada por autoridades municipales y estatales.

Luego de una semana marcada por protestas y la retención de camiones de la empresa en al menos dos ocasiones, el representante de la Federación Local de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Ciudad del Carmen, Alonso Medina López, informó que todavía no existe un acuerdo definitivo.

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Detalló que en la reunión participaron el director de Seguridad Pública Municipal, Nicomedes de los Santos Ramos; la directora de Regulación Comercial y Reglamentaria, Miriam Bernal Colomé; funcionarios del Ayuntamiento y representantes sindicales.

Sin embargo, explicó que no fue posible alcanzar consensos debido a diferencias sobre las atribuciones para regular la actividad. Mientras el municipio sostiene que cuenta con facultades para otorgar permisos, los sindicatos consideran que la instancia competente es la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC).

Pese a ello, Medina López destacó que existe disposición de ambas partes para encontrar una solución, por lo que se programó una nueva reunión para el próximo 18 de junio.

El dirigente sindical confió en que durante ese encuentro pueda concretarse un convenio que garantice oportunidades laborales para los integrantes del Sindicato "16 de Julio" y de la Sección 194 de Alijadores.

"Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que empresas de fuera le quiten las pocas fuentes de empleo que existen en el municipio", sostuvo.

Explicó además que la mayoría de las empresas transportistas que operan en Ciudad del Carmen mantienen acuerdos con organizaciones sindicales locales para realizar maniobras de carga y descarga, situación que, afirmó, actualmente no ocurre con Castores.

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Indicó que, mientras continúan las negociaciones, la empresa seguirá operando de manera normal y los camiones podrán ingresar a la ciudad sin ser retenidos, evitando incidentes como los registrados en días pasados, cuando algunas unidades regresaron a Villahermosa, Tabasco, con la mercancía sin descargar.

Finalmente, reiteró que el objetivo de los sindicatos no es impedir las operaciones de la empresa, sino garantizar que los trabajadores locales tengan acceso a las oportunidades laborales derivadas de las actividades de carga y descarga que se realizan en el municipio.

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JGH