Partido de México dejó derrama de 500 pesos por cliente en restaurantes de Campeche

El primer partido de la Selección Nacional de México representó un ingreso promedio de 500 pesos por persona entre los restaurantes de la Asociación de Empresarios Turísticos del Centro Histórico, que están en proceso de cotejar de cuánto fue la ocupación promedio.

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El presidente del organismo, Abraham Azar Wabi, recordó que el triunfo del combinado nacional contra Sudáfrica fue factor, ya que generó mayores festejos entre los comensales que acudieron a su restaurante favorito para observar el partido de fútbol.

Reveló que cada persona consumió durante el partido más de tres bebidas, considerando refrescos y licores o cervezas, a lo que se añade el costo de la comida, sumando así el promedio antes mencionado.

Reconoció que un factor que pudiera generar afectaciones o no alcanzar los números esperados es la falta de información respecto a los permisos para poder transmitir partidos de fútbol, las condiciones para proyectar los encuentros en los establecimientos y otros temas, lo que generó temor en el sector.

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JGH