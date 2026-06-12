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Campeche

Acusan a Telmex de dañar tubería de agua durante cambio de poste en Champotón

Habitantes de Felipe Carrillo Puerto denunciaron que trabajos de Telmex dañaron una tubería de agua potable, afectando el suministro en la colonia Centro.

Por Jorge May

12 de jun de 2026

1 min

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Piden a Telmex reparar daños tras sustitución de poste en Felipe Carrillo Puerto
Piden a Telmex reparar daños tras sustitución de poste en Felipe Carrillo Puerto / Jorge May

Habitantes de la Junta Municipal de Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Champotón, hicieron un llamado a Telmex para que atienda un problema derivado de los trabajos realizados recientemente para sustituir un poste de madera que se encontraba en mal estado.

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De acuerdo con los datos recabados, la situación se registra en la colonia Centro, a la altura de una conocida tienda de abarrotes de la comunidad.

Según los reportes, el problema se agravó luego de la sustitución del poste dañado, ya que durante las labores de instalación, personal de la empresa de telecomunicaciones habría roto una tubería de agua potable, afectando el suministro del vital líquido en la zona.

La ciudadana Margarita Gómez expresó su inconformidad ante esta situación, al señalar que existen dos afectaciones: el poste deteriorado, que aún representa un riesgo de colapso, y los daños ocasionados a la red de agua potable.

“Ese poste ya tiene tiempo que está así. De hecho, ya se habían hecho las peticiones correspondientes. Ahora trajeron un poste nuevo, pero al colocarlo rompieron la tubería de agua”, comentó.

Por su parte, la H. Junta Municipal de Felipe Carrillo Puerto solicitó la intervención de Telmex para que realice las reparaciones necesarias y corrija los daños ocasionados. De no obtener una respuesta favorable, advirtió que procederá a retirar la estructura, ya que presuntamente está afectando el paso del agua.

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JGH

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