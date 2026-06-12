Adulta mayor enfrenta a delincuente y evita asalto en su panadería de Escárcega

La propietaria de una panadería ubicada en la colonia Salsipuedes fue víctima de un intento de asalto por parte de un hombre que ocultaba su rostro con un casco de motocicleta. Sin embargo, debido a la resistencia que opuso la afectada, el ilícito no logró consumarse.

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De acuerdo con información recabada, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas en un establecimiento situado sobre la calle 23, cerca de la iglesia Inmaculado Corazón de María.

Según versiones de testigos, la mujer se encontraba sola en el negocio cuando un sujeto ingresó de manera repentina e intentó arrebatarle el teléfono celular que tenía en sus manos.

No obstante, la propietaria, una persona de la tercera edad, enfrentó al presunto delincuente e intentó sujetarlo, lo que provocó que éste desistiera de su acción y escapara del lugar.

Testigos señalaron que el sospechoso abordó una motocicleta en la que era esperado por otro individuo, con quien huyó rápidamente sin que pudieran ser identificados.

Hasta el momento se desconoce si la afectada presentó una denuncia formal ante las autoridades o acudió a la Vicefiscalía Regional del Estado para interponer la querella correspondiente.

Tampoco se ha informado sobre personas detenidas en relación con este intento de asalto.

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JGH