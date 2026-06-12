Auto les cierra el paso: Padre e hija resultan lesionados tras derrapar en Ciudad del Carmen

Un hombre adulto y su hija menor de edad resultaron lesionados luego de sufrir un accidente en calles de la colonia Morelos, presuntamente provocado por el conductor de una camioneta que les realizó un corte de circulación para ingresar a un estacionamiento y, posteriormente, se ocultó en el interior del inmueble para evitar enfrentar responsabilidades.

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Los hechos ocurrieron durante la tarde de este viernes sobre la avenida 56, entre las calles 57 y 55, donde un hombre viajaba acompañado de su hija de 15 años a bordo de una motocicleta marca Veloci, color rojo, con placa de circulación 94GUM4 del estado de Campeche. Ambos se dirigían hacia su domicilio ubicado en el fraccionamiento Camaroneros.

De acuerdo con la versión del motociclista, mientras avanzaba sobre la avenida con preferencia de paso, una camioneta intentó ingresar repentinamente a un estacionamiento particular, cerrándole el paso. Para evitar una colisión directa, el conductor de la motocicleta frenó de manera abrupta; sin embargo, debido a que el pavimento se encontraba mojado por las recientes lluvias, perdió el control de la unidad y derrapó varios metros sobre el asfalto.

Como consecuencia de la caída, la adolescente de 15 años resultó con golpes y dolores en distintas partes del cuerpo, principalmente en las manos, mientras que su padre presentó lesiones menores. Testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, arribando minutos después paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a la menor y determinaron que las lesiones no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Al sitio también acudieron peritos de Tránsito para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes. No obstante, señalaron que la camioneta señalada como responsable se encontraba resguardada dentro de un estacionamiento privado, por lo que no fue posible proceder en ese momento.

Ante esta situación, las autoridades exhortaron al afectado a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía para que se inicie una investigación y se determinen las responsabilidades legales correspondientes contra quien considera responsable del accidente. Tras concluir las diligencias y al no existir mayores acciones que realizar en el lugar, tanto los agentes de Tránsito como los lesionados se retiraron del sitio.

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JGH