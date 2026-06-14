Comunidad LGBTIQ+ de Campeche marcha para pedir visibilidad, dignidad y seguridad

Ni la amenaza de lluvia detuvo a cientos de integrantes de la comunidad LGBTIQ+ en Campeche, quienes tomaron el malecón de la capital para recordar su lucha por el respeto a la diversidad sexual y de género.

En medio de un mosaico multicolor que recuerda la pluralidad humana, las voces se unieron en un mismo llamado por la visibilidad, la dignidad y la seguridad. El mensaje fue claro: no piden trato especial, solo lo que la Ley marca.

En un hecho considerado histórico, el colectivo de mujeres lesbianas fue quien encabezó el contingente que partió desde el monumento a Justo Sierra Méndez, mientras detrás ondeaban las banderas de la diversidad.

Homosexuales, bisexuales, intersexuales, asexuales, transexuales, trasvestis y transgéneros, entre otras expresiones autopercibidas, marcharon para defender la libertad a decidir sobre su vida.

La participación de familiares y amigos de los manifestantes, así como de la sociedad civil en general fue notoria en esta edición.

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Delegaciones de diversos municipios también se sumaron al derrotero considerado el evento más representativo de la lucha LGBTIQ+ por la igualdad y el reconocimiento de los derechos humanos en Campeche. Las y los participantes recorrieron el Malecón, para posteriormente tomar la ampliación de la calle 61 e incorporarse al Circuito Baluartes, concluyendo en la Concha Acústica.

Como cada año, las Drag Queens dieron muestra de su talento, al convertir el maquillaje en arte, con vistosos atuendos que destellaban todavía más con los rayos del sol que aún bañaban las costas de la ciudad.

Aunque a paso lento, también se sumaron activistas de la denominada “vieja guardia”, quienes por años lucharon por la aceptación, igualdad y reconocimiento a sus garantías legales, aquellos que abrieron camino cuando era peligroso existir, y gracias a quienes los jóvenes de hoy pueden gritar con libertad lo que sus antecesores soñaron.

Entre ellos destacó la figura de Ermilo Hernández, reconocido a nivel nacional por su incansable batalla en beneficio de la comunidad LGBTIQ+; a pesar de estar hoy en una silla de ruedas, por una enfermedad crónico degenerativa que le provocó la pérdida de sus dos piernas, él no ha dejado de alzar la voz por la igualdad.

Celebración con reclamo

Mientras se dirigían hacia la Concha Acústica, la música y el ritmo se convirtieron en una fiesta, pero también en una protesta; entre cuerpos que pueden vestirse cómo quieran sin pedir permiso, en las parejas que se toman de la mano por primera vez en público y en las familias diversas que enseñan a sus hijos que “el amor no tiene moldes”.

Comitivas de la Comisión de Derechos Humanos y de la Secretaría de Inclusión también formaron parte del contingente, destacando la participación del Instituto Campechano, encabezados por su rectora Ilsa Cervera Echeverría y la directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, María Enock Sánchez Aguilar, quienes se sumaron al llamado a construir una sociedad incluyente y libre de discriminación

Agradecimiento a Por Esto!

Los integrantes de la comunidad LGBTIQ+ agradecieron durante la Marcha de la Diversidad Sexual y de Genero Campeche 2026 el respaldo del Periódico Por Esto! quien dedicó la última semana a difundir las problemáticas que enfrenta el sector, como un acto de justicia por la visibilidad y respeto a todas las personas, sin importar su expresión sexual o de género, en total apego a la responsabilidad y ética periodística.

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Desnudando cifras preocupantes, como la falta de empleo, la discriminación, el acoso, hostigamiento y maltrato laboral que sufren quienes no se perciben como heterosexuales.

De igual manera, exhibimos el desacato del Congreso Local a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar que las infancias trans puedan acceder a su cambio de identidad de género.

Sheyla Tadeo hace vibrar al público

Posterior a la Marcha, cientos de personas abarrotaron el Domo del Jaguar, mejor conocido como la Concha Acústica para disfrutar de las actividades artísticas a cargo del talento drag del estado y cerró la noche la cantante Sheyla, quien con su potente voz puso a cantar al público presente.

La intérprete mexicana preparó un amplio repertorio de temas dedicados al amor y el desamor, que fueron coreados y aplaudidos por los asistentes, coronando una velada inolvidable.