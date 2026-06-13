Más de 27 mil personas LGBTQ+ en Campeche enfrentan desempleo o trabajo informal

Un estudio realizado por la agrupación Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral (ADIL) reveló que solo el 45% de las personas que se autoidentifican como LGBTQ+ en México tienen trabajo formal, lo que en Campeche representaría alrededor de 23 mil con empleo y más de 27 mil desempleados o en el sector informal.

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La misma Secretaría de Inclusión (SEIN) del Estado reconoció que persisten las prácticas discriminatorias en ámbitos laborales provocadas por la falta de información y sensibilización sobre la diversidad sexual y de género, lo que incluso ha escalado a temas legales.

Una grave realidad

Aunque esta Encuesta sobre Diversidad y Talento LGBT en México de la agrupación ADIL tiene ya ocho años de elaborada, es de las pocas que se han realizado para conocer a este sector de la población en el país y, específicamente, en el mercado laboral.

De acuerdo con sus resultados, el 41% de las personas LGBTIQ+ tiene ingresos mensuales menores a 10 mil pesos. Solo el 15% tienen ingresos mayores a 30 mil pesos; las lesbianas con empleo ganan 15% menos que los hombres que se autoperciben gay, aunque ellas registran mayores grados de estudio.

Sumado a esto, el 56% de las personas diversas, activas laboralmente, están en el "clóset" en el trabajo y las personas trans son quienes más batallan para poder conseguir un empleo; la mayoría solo consigue empleos temporales en supermercados y tiendas de conveniencia, si bien les va.

Silencio por temor

A pesar de los maltratos constantes en sus centros de trabajo, la población LGBTIQ+ es la que menos denuncias presenta ante las autoridades por motivos laborales, ante el temor de perder sus empleos.

De acuerdo con la Secretaría de Inclusión (SEIN) del Estado, en los últimos ocho meses se ha brindado asesoría y acompañamiento a tres personas por este motivo, quienes han sido canalizadas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) y han interpuesto denuncias ante autoridades laborales y la Fiscalía General del Estado (FGE).

La titular de la SEIN, Ana Mex Soberanis, reconoció que si bien en Campeche se han registrado avances en el reconocimiento de los derechos de la población LGBTIQ+, persisten prácticas discriminatorias en ámbitos educativos, empresariales, laborales y de salud.

Señaló que la dependencia mantiene acciones de orientación, vinculación y acompañamiento para garantizar el acceso pleno a los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y de género, aunque admitió que aún existen retos importantes para erradicar conductas excluyentes.

Explicó que una de las formas más comunes de discriminación es la relacionada con la expresión de género, ya que personas no binarias, queer o de género fluido enfrentan barreras durante procesos de contratación debido a prejuicios o desconocimiento por parte de empleadores. En algunos casos, indicó, las personas son cuestionadas sobre su identidad de género y posteriormente rechazadas para el empleo.

Mex Soberanis precisó que la SEIN no tiene facultades sancionadoras, por lo que su labor se centra en la orientación, capacitación y sensibilización, además de la canalización de casos a instancias como la Codhecam, la Fiscalía y autoridades laborales.

Finalmente, señaló que la discriminación deriva en gran medida de la falta de información sobre la diversidad sexual y de género, por lo que es necesario fortalecer la concientización en instituciones públicas y empresas privadas. Añadió que, por seguridad de las víctimas, no se difunden detalles específicos de los casos para evitar posibles represalias.

En comparación con la población general, las personas LGBTIQ+ enfrentan desafíos significativos que obstaculizan su camino hacia la seguridad económica, incluyendo discriminación en el empleo y la vivienda, exclusión laboral y falta de acceso a empleos bien remunerados y con beneficios que satisfagan sus necesidades y las de sus familias, exponiéndolas a mayores tasas de pobreza, desempleo y dependencia de prestaciones sociales.