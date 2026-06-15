Vinculan a proceso a adolescente tras fuerte cateo antidrogas en Tenabo

Un adolescente identificado con las iniciales J.B. fue vinculado a proceso por el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión con fines de comercio. Además, un Juez de Control Especializado le impuso la medida cautelar de internamiento preventivo por un mes, por lo que permanece a disposición de la Unidad Administrativa para Adolescentes de Kila, Lerma.

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El caso deriva de uno de los cateos realizados durante los operativos efectuados la semana pasada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos a la Fiscalía Especializada en el Combate al Delito de Narcomenudeo, quienes dieron cumplimiento a una orden judicial en un predio de la localidad de Tinún, perteneciente al municipio de Tenabo.

Durante la diligencia, los agentes aseguraron al menor de edad y una mochila que contenía presuntas sustancias narcóticas, una báscula gramera y dinero en efectivo.

Tanto el adolescente como los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, donde se integró la carpeta de investigación correspondiente.

Tras la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional determinó vincularlo a proceso y concedió al Ministerio Público un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, mientras continúan las diligencias relacionadas con este caso.

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JGH