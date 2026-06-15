¡Un oasis apícola! El rincón de Hopelchén que produce miel los 12 meses del año

En la zona sur del municipio de Hopelchén, específicamente en las inmediaciones de la comunidad de Francisco J. Mújica, hay miel todo el año porque, al contar con abundante selva, existe una importante floración de árboles; esto permite al apicultor trabajar de forma continua y cosechar el dulce en meses que en otras zonas es imposible, señaló Florentino Uc Yeh, veterano apicultor de esa localidad.

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En entrevista, mencionó que afortunadamente en esa zona del sur del municipio chenero hay poca deforestación y eso ayuda mucho a los productores, debido a que obtienen la llamada miel de multiflora, es decir, proveniente de la floración de varios árboles.

También conocido como "Chulo", don Florentino, de 77 años de edad, señaló que la región donde se ubica Francisco J. Mújica es privilegiada por esta producción permanente; sin embargo, aclaró que el productor debe realizar los trabajos necesarios para atender sus apiarios y colmenas para obtener el fruto de su esfuerzo.

Florentino Uc Yeh, veterano apicultor de la comunidad de Francisco J. Mújica / Mauriel Koh

Expresó que, en comparación con otros ejidos y zonas de Los Chenes, en la región sur del municipio hay mucha vegetación. No descartó que exista deforestación, pues señaló que también hay presencia de comunidades menonitas en esos rumbos, pero precisó que ellos trabajan principalmente las planadas para establecer sus cultivos mecanizados.

En ese sentido, indicó que los cerros y las partes altas no son tocados, ya que prefieren laborar en terrenos parejos, al tiempo que destacó que en esta región del municipio de Hopelchén, perteneciente a la Junta Municipal de Dzibalchén, abundan las partes altas y cerros que se mantienen vírgenes.

Destacó que estos montes altos han ayudado en mucho a los apicultores, pues la vegetación es rica y las abejas pueden alimentarse de una gran variedad de especies arbóreas, aunado a que también aprovechan los cultivos cercanos.

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El popular "Chulo" mencionó que la cosecha de miel en Francisco J. Mújica sigue activa y la captación se mantiene durante todo el año, a diferencia de otras regiones donde la temporada termina en mayo a consecuencia de la falta de vegetación y de floración para el pecoreo de las abejas.

"Afortunadamente en nuestra región tenemos la dicha de mencionar que la cosecha de miel no termina en el quinto mes del año; por el contrario, podemos obtener el dulce durante los 12 meses y eso nos favorece, pero es gracias a la abundante vegetación que tenemos por el momento en esta zona colindante con la Biósfera de Calakmul y el municipio de Champotón", abundó.

Finalmente, añadió que la floración dominante proviene de árboles como el Coxché, Kitinché y muchos más, especies que escasean en otros puntos pero que en el sur de la demarcación siguen vigentes para el beneficio del sector.

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JGH