Combaten con trampas para moscas a gusano barrenador en Candelaria

La instalación de trampas por parte del Gobierno de México a través del programa Sembrando Vida ha permitido reducir significativamente la infestación por gusano barrenador en los hatos ganaderos de Candelaria.

No obstante, las autoridades municipales consideran que la liberación de moscas estériles sigue siendo una medida urgente y necesaria para combatir de fondo la problemática que continúa afectando a productores no solo del Estado, sino de todo el país.

El alcalde Jaime Muñoz Morfín destacó que las trampas colocadas en distintos puntos han contribuido a disminuir la presencia de insectos transmisores, ya que estos dispositivos capturan las moscas, incluidas las portadoras del parásito, lo que ha ayudado a bajar los índices de infestación.

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Sin embargo, insistió en que la solución definitiva llegará cuando se liberen las moscas estériles, estrategia que ha sido utilizada en otras ocasiones para controlar la plaga y disminuir su expansión.

Pese a ello, aseguró que los casos de mortandad de ganado son mínimos cuando los productores mantienen vigilancia constante.

Por otra parte, reveló que el Ayuntamiento de Candelaria enfrenta un recorte presupuestal de 19.3 millones de pesos, situación que ha obligado a su administración a realizar ajustes para mantener la estabilidad financiera sin recurrir al despido de trabajadores.

A pesar de esta reducción, sostuvo que no se verán afectadas las obras públicas ni la prestación de servicios municipales, ya que los recortes no impactan los recursos destinados a infraestructura.

En cuanto a la temporada de lluvias, el alcalde indicó que el municipio mantiene un monitoreo permanente de los niveles del río en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Protección Civil del Estado (Seprocicam), y actualmente no existe riesgo para las comunidades asentadas en los márgenes.

Añadió que las autoridades permanecen atentas ante incrementos derivados de lluvias intensas o fenómenos meteorológicos.