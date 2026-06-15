“Solo nos hacen dar vueltas": familiares de desaparecidos estallan contra Vicefiscalía en Escárcega

Guadalupe Hernández Domínguez y Wendy Hidalgo Flores, madre de dos jóvenes y hermana de un desaparecido, respectivamente, denunciaron públicamente que el personal de la Vicefiscalía Regional del Estado no les ha entregado resultados positivos en las investigaciones y solo les hacen dar vueltas.

Noticia Destacada Divorcios impulsan deserción escolar en Campeche

Wendy Hidalgo Flores relató que desde la mañana acudió a la dependencia para agilizar las indagatorias sobre la desaparición de su hermano, Jesús Manuel Hidalgo Flores. Recordó que los únicos avances se dieron hace más de 20 días con la llegada a la ciudad del colectivo “Buscando por Amor” y de las madres buscadoras de Isla Mujeres, Quintana Roo —quienes rastrean el paradero de la menor Fernanda Cayetana—, pues solo bajo esa presión las autoridades judiciales comenzaron a moverse.

Durante esa jornada, los colectivos pegaron cédulas de búsqueda, acto al que se unieron varios ciudadanos locales que atraviesan la misma problemática. Wendy detalló que se presentó este lunes para entregar un oficio de búsqueda urgente. Explicó que, vía telefónica, la Vicefiscal acordó entregarle el viernes pasado los datos del análisis del celular de su hermano; sin embargo, al preguntar hoy al agente del Ministerio Público, de nombre Samuel, este solo le indicó que dicha información apenas fue turnada a las autoridades judiciales en San Francisco de Campeche.

Ante esta situación, reprochó el hermetismo y las trabas a las que es sometida tras seis meses de la desaparición de su familiar, tiempo en el que consideró que las investigaciones ya deberían tener un avance sustancial. Tras agradecer el respaldo continuo de las activistas quintanarroenses, hizo un enérgico llamado a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román.

"Pedimos que ponga los ojos en Escárcega porque también existen desaparecidos y necesitamos ayuda; que los funcionarios que están sentados en un escritorio nos apoyen y no nos pongan mala cara cuando venimos a solicitar información", expresó, al tiempo que pidió empatía a la ciudadanía para evitar burlas en redes sociales cuando se comparte información de los ausentes.

Por su parte, la señora Guadalupe Hernández Domínguez, madre de Efraín Hernández Hernández y Brandon de la Cruz Hernández, señaló que este martes 16 de junio sus hijos cumplirán dos meses de desaparecidos. Los jóvenes fueron vistos por última vez cuando acudieron a vender una motocicleta a la comunidad de Chicbul, perteneciente al municipio del Carmen, sin que hasta la fecha hayan regresado a su domicilio en la colonia Carlos Salinas de Gortari, en Escárcega.

La afligida madre acudió a la Vicefiscalía para conocer los avances de la carpeta, pero denunció que no ha recibido respuestas claras a pesar de los datos que la propia familia ha aportado. Coincidió en que las puertas de la institución solo se abrieron momentáneamente cuando estuvo el colectivo de Quintana Roo.

En esta ocasión, entregó un oficio para solicitar que personal ministerial acuda de manera física al punto donde se presume la desaparición para buscar indicios, por lo que permaneció varias horas en espera de la funcionaria encargada, reiterando el llamado para que todas las madres que buscan a sus hijos en la región sean tomadas en cuenta y respetadas.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH