Hombre es ejecutado dentro de una vivienda en Sabancuy; autoridades investigan el ataque

Un hombre fue asesinado a balazos al interior de una vivienda en la comunidad de Sabancuy, municipio de Carmen, durante un ataque armado registrado la tarde de este miércoles, informaron autoridades de seguridad.

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De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos llegaron hasta el domicilio donde se encontraba la víctima y abrieron fuego en su contra. Tras la agresión, vecinos alertaron a las autoridades mediante los números de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal de Carmen acudieron al sitio como primeros respondientes y, al ingresar al inmueble, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a asegurar el área para preservar posibles indicios.

La zona fue acordonada mientras personal ministerial y pericial realizaba las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido dada a conocer de manera oficial y tampoco se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho.

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) confirmó el homicidio a través de un comunicado, en el que precisó que el ataque ocurrió dentro de un domicilio de la localidad de Sabancuy y que las autoridades competentes ya se encuentran a cargo de las investigaciones.

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