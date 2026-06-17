Ciclo escolar 2025-2026 terminará en modalidad virtual en Ich-Ek

Por acuerdo entre las autoridades educativas, padres de familia y directivos del plantel, el ciclo escolar 2025-2026 en la Escuela Primaria “Justo Sierra Méndez”, del poblado de Ich-Ek, concluirá en la modalidad a distancia, debido a que no existen condiciones para el regreso a clases presenciales, a causa de la humedad y la presencia de mosquitos en las aulas, tras las inundaciones registradas el jueves 4 de junio.

El director de la escuela, Jaime Ramiro Poot Uitz, informó que, luego de una semana de limpieza total del plantel realizada del 8 al 12 de junio —incluyendo la sanitización del mobiliario para garantizar la salud de los alumnos—, los docentes retomaron actividades el lunes 15 de junio.

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La supervisora de la zona escolar 019, Marina Elidé Chan Arcos, visitó el plantel para constatar las condiciones del inmueble. En reunión con padres de familia, se expuso la inconformidad ante el regreso de los estudiantes, al considerar que aún existe alta humedad en las aulas, lo que podría provocar enfermedades.

Los padres de familia señalaron que la humedad ha generado proliferación de moscos, por lo que, en acuerdo con la supervisora, el director y el comité de padres, se determinó trabajar las dos semanas restantes del ciclo escolar en modalidad a distancia.

El acuerdo fue firmado con el conocimiento del subsecretario de Educación Básica, Roberto Herrera Maas, y se estableció que la salud de los niños es la prioridad.

El director Jaime Poot Uitz agregó que, aunque se realizaron acciones de saneamiento, las condiciones aún no son adecuadas, ya que en patios y terrenos cercanos persiste la humedad, lo que favorece la presencia de plagas de mosquitos. Reiteró que la salud de los alumnos es la prioridad, por lo cual todos estuvieron de acuerdo.