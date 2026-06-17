¿Aún no sabes dónde festejar a papá? Estas son las opciones en Campeche

Con motivo del Día del Padre, familias campechanas se preparan para consentir al rey del hogar con una comida especial o una salida diferente. En la ciudad de Campeche existen diversas opciones que van desde restaurantes con vista al mar hasta espacios de convivencia y entretenimiento para pasar una jornada agradable.

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Entre las alternativas más populares se encuentran los restaurantes ubicados en el malecón de la ciudad, donde se pueden disfrutar mariscos, cortes de carne y platillos regionales. También destacan establecimientos especializados en parrilladas, hamburguesas y cocina internacional, así como cafeterías y terrazas para quienes prefieren una celebración más relajada.

Otra opción es aprovechar los espacios recreativos como el malecón, plazas comerciales y cines, donde muchas familias acostumbran reunirse para compartir momentos especiales. La recomendación es realizar reservaciones con anticipación, ya que durante esta fecha varios establecimientos registran una alta afluencia de comensales.