Concubinato igualitario ya es una realidad en Campeche; estos son los derechos que otorga

El concubinato igualitario ya es una realidad en Campeche. El Congreso del Estado aprobó este miércoles una reforma al Código Civil estatal que reconoce expresamente esta figura jurídica para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, garantizando así igualdad de derechos para las parejas que decidan formar una familia mediante una unión de hecho.

Noticia Destacada Avanza la erosión en la carretera Sabancuy–Isla Aguada; temen colapso de un carril

La modificación legislativa fue avalada con 29 votos a favor de diputados de Movimiento Ciudadano, MC, PRI, Morena, PAN, PT y PVEM. El dictamen emitido por la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia, derivado de una iniciativa promovida por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Codhecam, Ligia Nicte-Ha Rodríguez Mejía, planteó la necesidad de armonizar la legislación local con los estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación.

Con esta aprobación, Campeche incorpora de manera explícita en su Código Civil el reconocimiento del concubinato igualitario, eliminando restricciones que limitaban el acceso a derechos para las parejas del mismo sexo. La reforma establece que los derechos y obligaciones derivados de esta figura jurídica corresponden a todas las parejas que cumplan con los requisitos legales, sin distinción alguna basada en orientación sexual, identidad o expresión de género.

La reforma garantiza los mismos derechos para todas las parejas, sin importar orientación sexual o identidad de género. / Alejandro Balan

Las y los legisladores destacaron que en la actualidad existen diversas formas de organización familiar que merecen la misma protección del Estado. En el dictamen se reconoce que muchas parejas han construido proyectos de vida en común, compartiendo responsabilidades afectivas, económicas y patrimoniales, sin que hasta ahora contaran con un reconocimiento jurídico plenamente incluyente.

La reforma contempla cambios a los artículos 52, 1276, 1500 y 1535 Bis del Código Civil, además de la creación de un nuevo título denominado "Del Concubinato", donde se establecen las disposiciones generales de esta figura jurídica. También se actualiza la terminología legal para sustituir referencias excluyentes por conceptos neutrales e incluyentes.

Noticia Destacada Choque por alcance en la avenida Concordia deja a un motociclista lesionado en Campeche

Entre los principales beneficios destaca el acceso en igualdad de condiciones a derechos alimentarios, hereditarios y de seguridad jurídica. Asimismo, permitirá que las parejas del mismo sexo que vivan en concubinato cuenten con certeza legal respecto a la protección de su patrimonio, sucesiones y obligaciones recíprocas.

Durante la discusión del dictamen se señaló que negar el reconocimiento legal a estas uniones implicaba desconocer la existencia de familias que forman parte del tejido social campechano y que contribuyen al desarrollo económico, afectivo y comunitario de la entidad. Por ello, las y los diputados consideraron procedente eliminar barreras normativas que resultaban incompatibles con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH