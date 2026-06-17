Campeche sembrará 55 mil hectáreas de soya en 2026; prevén mejor precio para productores

En este ciclo de primavera-verano 2026 se pretenden sembrar alrededor de 55 mil hectáreas de soya en todo Campeche, cinco mil hectáreas más que el año pasado, afirmó Fernando Catzín Aké, secretario general de la Asociación de Productores de Soya, Sorgo, Maíz y otros granos.

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Dijo que el panorama es halagador porque el precio de comercialización también sería mejor que en el 2025, por lo cual la siembra de soya inició en los primeros días del mes de junio. Del total de la superficie que se pretende sembrar este año en toda la entidad, al momento se han sembrado unas 15 mil hectáreas, área que representa entre el 20 y 25 por ciento de las 55 mil hectáreas consideradas para este año.

Señaló que, del total de la superficie a sembrar en Campeche este año, más del 60 por ciento se encuentra en el municipio de Hopelchén, en localidades como Dzibalchén, Iturbide, Bolonchén de Rejón, Nuevo Progreso, El Temporal, Santa Fe, Santa Rosa, La Nueva Trinidad, Nuevo Durango, Las Palmas y Las Flores.

Mencionó que ha habido lluvias desde que inició el mes de junio, y por eso muchos productores han aprovechado para sembrar la soya, e indicó que en una semana más ya podrán verse los campos con hileras de plantas de esa oleaginosa. Adelantó que a mediados de julio ya se habrían sembrado las 55 mil hectáreas en la entidad, pues ha habido condiciones propicias, principalmente la humedad.

En cuanto al precio de venta, destacó que ya se maneja arriba de ocho mil 700 y nueve mil pesos la tonelada por parte de la Hidrogenadora Yucateca, que compraría todo el producto que se coseche en Campeche. “El precio de comercialización al momento es muy bueno y superior a los dos últimos años, cuando estaba entre ocho mil y ocho mil 500 pesos la tonelada”, dijo, e indicó que la Hidrogenadora Yucateca les ofrece créditos y paquetes tecnológicos a los soyeros, con la condición de pagar bien el grano.

Agregó que sembrar una hectárea de soya costará de siete mil a veintiocho mil pesos, un costo significativamente menor en comparación con una hectárea de maíz, la cual alcanza los 18 mil pesos.

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JGH