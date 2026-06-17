Susto en la cocina: Hallan presunta araña violinista dentro de una casa en Champotón

Una araña con características similares a una violinista fue hallada al interior de un domicilio particular en la colonia Centenario, en la cabecera de Champotón.

Noticia Destacada Robo de rejillas pluviales reaviva riesgo de accidentes en Champotón

El joven Carlos Valdéz contactó a Por Esto! explicando que, al momento de preparar su desayuno, notó la presencia del arácnido, por lo que de inmediato procedió a fotografiarla para contar con las evidencias.

“Acudí a la cocina cuando me percaté que ahí estaba en un rincón. Le tomé una foto. Busqué en internet y, según yo, cuenta con las características similares a la araña violinista”, citó.

Finalmente, el informante detalló que tuvo que sacrificar al arácnido ante el temor de que alguien de su familia, e incluso sus gatos, pudieran sufrir una picadura.

De acuerdo con la información investigada, la araña violinista sí es común encontrarla en lugares polvorientos dentro de un hogar como cuadros, muebles o en algún rincón. En la Península de Yucatán sí hay registros de avistamientos de esta especie.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH