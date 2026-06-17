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Susto en la cocina: Hallan presunta araña violinista dentro de una casa en Champotón

Un habitante de Champotón encontró un arácnido con rasgos similares a una araña violinista dentro de su vivienda. El hallazgo generó preocupación por una posible picadura.

Por Jorge May

17 de jun de 2026

1 min

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Reportan el hallazgo de un arácnido similar a una araña violinista en Champotón.
Reportan el hallazgo de un arácnido similar a una araña violinista en Champotón. / Jorge May

Una araña con características similares a una violinista fue hallada al interior de un domicilio particular en la colonia Centenario, en la cabecera de Champotón.

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El joven Carlos Valdéz contactó a Por Esto! explicando que, al momento de preparar su desayuno, notó la presencia del arácnido, por lo que de inmediato procedió a fotografiarla para contar con las evidencias.

“Acudí a la cocina cuando me percaté que ahí estaba en un rincón. Le tomé una foto. Busqué en internet y, según yo, cuenta con las características similares a la araña violinista”, citó.

Finalmente, el informante detalló que tuvo que sacrificar al arácnido ante el temor de que alguien de su familia, e incluso sus gatos, pudieran sufrir una picadura.

De acuerdo con la información investigada, la araña violinista sí es común encontrarla en lugares polvorientos dentro de un hogar como cuadros, muebles o en algún rincón. En la Península de Yucatán sí hay registros de avistamientos de esta especie.

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JGH

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