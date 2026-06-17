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Salió caro el chistecito: Detienen a dos en Campeche por tirar basura en la vía pública

Las cámaras del C5 detectaron a dos personas arrojando basura en la vía pública de Campeche. Ambos fueron remitidos ante el Juzgado Cívico por una falta administrativa.

Jesús García

Por Jesús García

17 de jun de 2026

1 min

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Sorprenden a dos personas arrojando basura en calles de Campeche
Sorprenden a dos personas arrojando basura en calles de Campeche / Especial

Derivado del monitoreo realizado por personal del C5 en la capital campechana, dos personas fueron detectadas arrojando basura en la vía pública, por lo que el reporte fue canalizado a elementos de la policía municipal para su atención.

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Tras su localización e intervención, ambos sujetos fueron remitidos ante el Juzgado Cívico por cometer una falta administrativa al arrojar residuos en la vía pública.

De acuerdo con la Ley de Justicia Cívica para el Estado de Campeche, esta conducta puede sancionarse con multas de entre 5 y 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a 565 y 4,520 pesos, arresto de hasta 36 horas o trabajo en favor de la comunidad, según determine la autoridad.

Llamado a la ciudadanía

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana exhortó a la población a evitar arrojar basura en la vía pública, al señalar que esta práctica no solo afecta la imagen de la ciudad, sino que también representa un riesgo para la salud pública.

Entre los principales problemas que genera se encuentran la acumulación de desechos, la proliferación de mosquitos, moscas y roedores, así como la generación de focos de infección.

Mantener limpias las calles y espacios comunes contribuye a prevenir enfermedades, proteger el medio ambiente y fortalecer la cultura de la responsabilidad ciudadana”, indicó la dependencia.

Las autoridades municipales informaron que continuarán con los operativos de vigilancia a través del C5 para sancionar este tipo de conductas.

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JGH

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