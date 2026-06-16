“No me enseñas, me humillas”: Alumnos del Cecytec en Campeche protestan contra abusos de docentes

Padres de familia y estudiantes acusan al titular del colegio, Víctor Hernández Ponce, de dedicar más tiempo a la política.

Estudiantes y padres de familia toman las instalaciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Campeche (Cecytec), ubicados en Ciudad Concordia, para exigir la destitución del profesor de Matemáticas y Cultura Digital, Sergio Tun Salazar, a quien señalan de insultar, humillar y denigrar a los alumnos, llamándolos “enfermitos”.

Con pancartas con textos como “no me enseñas, me humillas”, “no más abuso docente”, entre otros, los estudiantes exigen la presencia del encargado del despacho de la Dirección General de la institución, Víctor Hernández Ponce, a quien acusaron de estar más tiempo dedicado a sus actividades políticas y no atender las necesidades de la comunidad escolar.

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“Si quiere ser político, que se vaya a hacer política y deje la escuela”, sentenciaron los estudiantes.

Jesús Eduardo Guerrero Collí, del sexto semestre, indicó que, a semanas de concluir la preparatoria e ingresar a la universidad, el maestro Tun Salazar reprobó a 58 alumnos, lo que paterfamilias calificaron como “ilógico”, advirtiendo que esto pone en riesgo la continuidad de los estudios de sus hijos.

Al llegar a laborar en su automóvil, el profesor señalado fue encarado por los alumnos y padres de familia, a lo que solo atinó a balbucear que lo intentaron sobornar, retirándose en medio de rechiflas y reclamos de los manifestantes.

Nicolás Pérez Guzmán, padre de familia, pidió a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román presentarse y constatar las condiciones de la escuela que se presume como la mejor, y manifestó su apoyo a los alumnos, al condenar que el profesor no puede humillar a los adolescentes. “Ellos no están solos”, fustigó.

En medio de la protesta, el director Académico del colegio, Carlos Montejo, llegó amenazando a los alumnos y sus padres, señalándoles que están cometiendo un delito, estipulado en el Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y les demandó abrir las rejas del centro educativo para que los demás alumnos y maestros puedan ingresar y desarrollar sus actividades escolares.

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No obstante, los estudiantes y los paterfamilias se negaron, exigiendo la presencia de Hernández Ponce, pues además el plantel se encuentra en deplorables condiciones, a pesar de la supuesta millonaria inversión realizada. Minutos más tarde arribó el titular del Cecytec, ante la mirada vigilante de elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) del Estado, y en medio de consignas.

“¡Fuera Sergio Tun! ¡Saquen a Tun!”, gritaban los estudiantes. Padres de familia exigieron a Hernández Ponce una solución, quien confirmó que no separará temporalmente del cargo al profesor señalado, a pesar de la denuncia de la comunidad educativa. En cambio, ofreció alternativas como aplicar “trabajos extras”, que el examen extraordinario que presentarán los estudiantes reprobados no sea aplicado ni calificado por el profesor Tun Salazar, e iniciar un procedimiento administrativo en contra de éste. Una comitiva de alumnos y padres de familia ingresaron con el titular del colegio al plantel, para dialogar y llegar a un acuerdo.